«СКА-1946» перевёл в седьмой матч серию со «Спартаком» в финале Кубка Харламова

Петербургский «СКА-1946» сравнял счёт в финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с московским «Спартаком». Теперь обладатель Кубка Харламова определится в седьмом матче.

Шестая игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2 в пользу «СКА-1946». У «Спартака» два гола забил Иван Гаврилов, а решающую шайбу для петербуржцев оформил Севастиан Капчук. Матч сопровождался несколькими драками, включая массовую схватку в начале третьего периода с участием восьми игроков.

Напомним, «Спартак» выиграл три стартовых матча и повёл в серии со счётом 3-0, однако затем позволил сопернику победить в следующих трёх встречах. Решающий седьмой матч пройдёт 24 мая в Москве.