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22 мая, 20:41

Следком возбудил дело о теракте после массированного удара ВСУ по курскому Льгову

Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Следком

Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Следком

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который был совершён украинскими военнослужащими в городе Льгове Курской области.

«Сегодня вечером боевики вооружённых формирований Украины произвели целенаправленный обстрел гражданских объектов города», – заявила она.

Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Следком

В настоящее время уточняется количество пострадавших в результате атаки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к данному преступлению.

СК РФ возбудил дело о теракте после ранения главы района Курской области
СК РФ возбудил дело о теракте после ранения главы района Курской области

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле Льгова пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Раненых отвезли в больницу.

Юния Ларсон
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