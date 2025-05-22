Следком возбудил дело о теракте после массированного удара ВСУ по курскому Льгову

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который был совершён украинскими военнослужащими в городе Льгове Курской области.

«Сегодня вечером боевики вооружённых формирований Украины произвели целенаправленный обстрел гражданских объектов города», – заявила она.

Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Следком

В настоящее время уточняется количество пострадавших в результате атаки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к данному преступлению.