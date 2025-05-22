Следком возбудил дело о теракте после массированного удара ВСУ по курскому Льгову
Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Следком
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который был совершён украинскими военнослужащими в городе Льгове Курской области.
«Сегодня вечером боевики вооружённых формирований Украины произвели целенаправленный обстрел гражданских объектов города», – заявила она.
Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Следком
В настоящее время уточняется количество пострадавших в результате атаки.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к данному преступлению.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле Льгова пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Раненых отвезли в больницу.