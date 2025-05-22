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22 мая, 19:25

СК РФ возбудил дело о теракте после ранения главы района Курской области

Николай Волобуев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Николай Волобуев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.

«22 мая украинские военнослужащие, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области», – заявили в ведомстве.

В результате атаки глава района получил травмы бедра и руки. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт. Сам Волобуев уже дал показания следователям о происшествии.

Николай Волобуев рассказал о ранении после атаки украинского беспилотника. Видео © Telegram / Следком

Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района, пережившего четвёртую атаку ВСУ
Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района, пережившего четвёртую атаку ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о травмах главы района. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин связался с Волобуевым по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления. Глава района отметил, что звонок президента стал для него поддержкой в этот трудный момент. В беседе с Волобуевым Путин заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ.

Юния Ларсон
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