СК РФ возбудил дело о теракте после ранения главы района Курской области
Николай Волобуев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.
«22 мая украинские военнослужащие, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области», – заявили в ведомстве.
В результате атаки глава района получил травмы бедра и руки. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт. Сам Волобуев уже дал показания следователям о происшествии.
Николай Волобуев рассказал о ранении после атаки украинского беспилотника. Видео © Telegram / Следком
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о травмах главы района. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин связался с Волобуевым по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления. Глава района отметил, что звонок президента стал для него поддержкой в этот трудный момент. В беседе с Волобуевым Путин заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ.