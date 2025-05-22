СК РФ возбудил дело о теракте после ранения главы района Курской области

В результате атаки глава района получил травмы бедра и руки. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт. Сам Волобуев уже дал показания следователям о происшествии.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о травмах главы района. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин связался с Волобуевым по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления. Глава района отметил, что звонок президента стал для него поддержкой в этот трудный момент. В беседе с Волобуевым Путин заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ.