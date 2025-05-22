Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района, пережившего четвёртую атаку ВСУ

Состояние пострадавшего при атаке дрона ВСУ главы Беловского района Курской области Николая Волобуева оценивается как средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сам нахожусь на связи с Николаем Викторовичем. Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. Состояние средней тяжести», — написал Бородин в своём телеграм-канале.