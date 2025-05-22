Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района, пережившего четвёртую атаку ВСУ
Хинштейн: Глава Беловского района находится в состоянии средней степени тяжести
Николай Волобуев. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Состояние пострадавшего при атаке дрона ВСУ главы Беловского района Курской области Николая Волобуева оценивается как средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Сам нахожусь на связи с Николаем Викторовичем. Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. Состояние средней тяжести», — написал Бородин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что угрозы жизни Волобуева нет, однако какое-то время главе района придётся провести в больнице. Хинштейн добавил, что в личном разговоре поблагодарил главу Волобуева за работу и попросил беречь себя.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице. Это не первая попытка ВСУ расправиться с Волобуевым. Так, в марте его машину подорвали, когда он развозил хлеб. СК тогда возбудил уголовное дело о теракте.