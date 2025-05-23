«Только за платья»: Тарасова оценила компенсацию Жилиной за переход в Азербайджан
Тарасова сочла миллион недостаточной суммой за уход Жилиной в другую страну
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС/ NEWS.ru/ Наталья Шатохина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила миллион рублей как слишком маленькую компенсацию за переход фигуристки Вероники Жилиной в команду другой страны.
«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — отметила Тарасова в разговоре с «ВсёПроСпорт».
Напомним, что ФФККР не поддержала переход Жилиной в сборную Азербайджана. 14 мая она объявила о получении паспорта этой страны. Позже появилась информация, что фигуристка вернула ФФККР миллион рублей в качестве компенсации за её подготовку.