«Только за платья»: Тарасова оценила компенсацию Жилиной за переход в Азербайджан

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила миллион рублей как слишком маленькую компенсацию за переход фигуристки Вероники Жилиной в команду другой страны.

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — отметила Тарасова в разговоре с «ВсёПроСпорт».