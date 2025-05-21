Фигуристка Жилина вернула ФФККР миллион рублей за переход в Азербайджан
Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российская фигуристка Вероника Жилина, решившая выступать за Азербайджан, выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около миллиона рублей. Эти деньги стали компенсацией за её подготовку.
ФФККР отказалась одобрить переход Жилиной в сборную Азербайджана. Она уже добилась успехов, став победительницей финала Гран-при России среди юниоров. В итоге спортсменка компенсировала обучение, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Как сообщал Life.ru, ранее Жилина обвинила своего экс-тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах. Он работал со спортсменкой в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» с 2020 по 2021 год. По словам фигуристки, во время учебных сборов Розанов приходил к ней в номер и предлагал массаж. Сам тренер отверг эти обвинения, назвав их ложными.