Фигуристка Жилина вернула ФФККР миллион рублей за переход в Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина, решившая выступать за Азербайджан , выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около миллиона рублей. Эти деньги стали компенсацией за её подготовку.

ФФККР отказалась одобрить переход Жилиной в сборную Азербайджана. Она уже добилась успехов, став победительницей финала Гран-при России среди юниоров. В итоге спортсменка компенсировала обучение, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как сообщал Life.ru, ранее Жилина обвинила своего экс-тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах. Он работал со спортсменкой в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» с 2020 по 2021 год. По словам фигуристки, во время учебных сборов Розанов приходил к ней в номер и предлагал массаж. Сам тренер отверг эти обвинения, назвав их ложными.