Власти Татарстана отклонили проект школы Загитовой из-за дороговизны

В Татарстане не одобрили проект школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Причиной стали колоссальные расходы на реализацию. Об этом сообщает издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться ограничена», — сказал источник.