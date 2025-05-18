Власти Татарстана отклонили проект школы Загитовой из-за дороговизны
Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова
В Татарстане не одобрили проект школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Причиной стали колоссальные расходы на реализацию. Об этом сообщает издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.
«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться ограничена», — сказал источник.
По плану, в новой школе должны были построить ледовую площадку, раздевалки, а также тренажёрные и танцевальные залы.
Как сообщал Life.ru, в конце 2024 года президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в размере 74,79 миллиона рублей. Она планировала создать ледовое шоу «Алые паруса». Основная цель шоу заключалась в развитии интереса к русской классической литературе и языку через выступление, основанное на известной повести Александра Грина. После заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рекомендовала Загитовой самостоятельно найти финансирование шоу.