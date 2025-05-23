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22 мая, 23:00

Обвиняемого в кражах на 33 млн рублей колумбийца депортировали в Россию

Колумбийца, обвиняемого в кражах на 33 миллиона рублей, депортировали в Россию. В аэропорту Боготы колумбийские власти передали своего гражданина сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН. Его разыскивали по каналам Интерпола.

Согласно версии следствия, в 2012 году фигурант вместе с другими колумбийцами в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге украл ювелирные изделия и личное имущество у граждан России и Турции. Сумма ущерба превысила 33 миллиона рублей.

«По данному факту в феврале 2012 года следственный отдел Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ»,сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Интерпол объявил Додика в розыск
Интерпол объявил Додика в розыск

Обвиняемый скрывался за границей, в июле 2014 года его подали в международный розыск.

Life.ru сообщал, как ранее в Москве по запросу Интерпола задержали одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василь Родидеала. Он скрывался с 2014 года.

Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
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