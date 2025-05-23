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23 мая, 00:24

Фонд Зеленской выяснил, что каждый четвёртый ребёнок на Украине хочет уехать

Каждый четвёртый ребёнок на Украине хочет уехать. Обложка © unsplash.com / Anastasiia Krutota

Каждый четвёртый ребёнок на Украине хочет уехать. Обложка © unsplash.com / Anastasiia Krutota

По данным нового исследования Фонда Елены Зеленской, каждый четвёртый украинский ребёнок задумывается об эмиграции.

В рамках исследования были выделены ключевые причины, побуждающие детей к мысли об отъезде. Так, 80% опрошенных стремятся к большему количеству возможностей, 64% хотят увидеть мир, 39% надеются на лучшее образование, а 38% рассматривают эмиграцию как способ обеспечить свою безопасность.

Ситуация усугубляется сообщениями о том, что украинские беженцы всё чаще вынуждены прибегать к сомнительным и иногда незаконным способам, чтобы отправить своих детей в Великобританию. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купермю.

Кроме того, в апреле Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал документ, в котором говорится о серьёзных рисках, с которыми сталкиваются дети-беженцы на Украине. В отчёте упоминаются случаи торговли людьми, незаконного усыновления и сексуального насилия. Украинская делегация не предоставила ответа на эти обвинения.

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Ранее в Верховной раде призвали украинцев свергнуть режим Владимира Зеленского, который открыл настоящую охоту на людей. Украинский нардеп заявил, что киевские власти постоянно «закручивают гайки» и уже начали вести военные операции в поисках мужчин призывного возраста.

Юния Ларсон
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