Фонд Зеленской выяснил, что каждый четвёртый ребёнок на Украине хочет уехать

По данным нового исследования Фонда Елены Зеленской, каждый четвёртый украинский ребёнок задумывается об эмиграции.

В рамках исследования были выделены ключевые причины, побуждающие детей к мысли об отъезде. Так, 80% опрошенных стремятся к большему количеству возможностей, 64% хотят увидеть мир, 39% надеются на лучшее образование, а 38% рассматривают эмиграцию как способ обеспечить свою безопасность.

Ситуация усугубляется сообщениями о том, что украинские беженцы всё чаще вынуждены прибегать к сомнительным и иногда незаконным способам, чтобы отправить своих детей в Великобританию. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купермю.

Кроме того, в апреле Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал документ, в котором говорится о серьёзных рисках, с которыми сталкиваются дети-беженцы на Украине. В отчёте упоминаются случаи торговли людьми, незаконного усыновления и сексуального насилия. Украинская делегация не предоставила ответа на эти обвинения.