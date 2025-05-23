Северная Корея завершила расследование аварии при спуске эсминца на воду

Северокорейские власти завершили расследование инцидента во время торжественной церемонии спуска на воду нового эсминца на судостроительном заводе в Чхонджине. Согласно сообщению ЦТАК, проведённое специалистами тщательное обследование судна показало менее серьёзные повреждения, чем предполагалось изначально.

В частности, было установлено, что разрушения корпуса не произошло — имеются лишь незначительные царапины на правом борту и небольшое проникновение морской воды через кормовые конструкционные каналы. Технические специалисты оценили, что для полного осушения корабля потребуется 2-3 дня, тогда как ремонтные работы займут около 10 суток.

Однако, несмотря на относительно лёгкие последствия аварии, Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи охарактеризовал произошедшее как «непростительное преступление». В рамках принятых мер уже были арестованы лица, несущие непосредственную ответственность за инцидент.