Северная Корея завершила расследование аварии при спуске эсминца на воду
Новый эсминец КНДР. Обложка © ЦТАК
Северокорейские власти завершили расследование инцидента во время торжественной церемонии спуска на воду нового эсминца на судостроительном заводе в Чхонджине. Согласно сообщению ЦТАК, проведённое специалистами тщательное обследование судна показало менее серьёзные повреждения, чем предполагалось изначально.
В частности, было установлено, что разрушения корпуса не произошло — имеются лишь незначительные царапины на правом борту и небольшое проникновение морской воды через кормовые конструкционные каналы. Технические специалисты оценили, что для полного осушения корабля потребуется 2-3 дня, тогда как ремонтные работы займут около 10 суток.
Однако, несмотря на относительно лёгкие последствия аварии, Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи охарактеризовал произошедшее как «непростительное преступление». В рамках принятых мер уже были арестованы лица, несущие непосредственную ответственность за инцидент.
Напомним, авария произошла 21 мая. На церемонии спуска присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который лично дал указания по ликвидации последствий. Северокорейский руководитель назвал восстановление эсминца вопросом государственного престижа, непосредственно связанным с авторитетом страны, и потребовал завершить все работы в сжатые сроки — до начала июньского пленума ЦК Трудовой партии Кореи.