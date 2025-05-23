CNN: Минфин США прекратит чеканить одноцентовые монеты
Монета в один цент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich
Министерство финансов США завершает выпуск одноцентовых монет (пенни). Это решение связано с их низкой рентабельностью, сообщает CNN.
Представитель ведомства уточнил, что в мае правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни. Монетный двор США продолжит выпускать одноцентовые монеты лишь до полного исчерпания запасов.
«Это ещё один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков», — сказано в сообщении.
В министерстве предполагают, что прекращение чеканки пенни позволит сэкономить примерно $56 млн. Отказ от одноцентовых монет стал ожидаемым, ведь себестоимость их производства превышала номинал.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти США вновь столкнулись с угрозой дефолта. Если Конгресс не примет срочных мер для увеличения потолка государственного долга, то уже в августе правительство может утратить средства для исполнения своих финансовых обязательств.