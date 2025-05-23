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23 мая, 01:37

CNN: Минфин США прекратит чеканить одноцентовые монеты

Монета в один цент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Монета в один цент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Министерство финансов США завершает выпуск одноцентовых монет (пенни). Это решение связано с их низкой рентабельностью, сообщает CNN.

Представитель ведомства уточнил, что в мае правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни. Монетный двор США продолжит выпускать одноцентовые монеты лишь до полного исчерпания запасов.

«Это ещё один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков»,сказано в сообщении.

В Минфине США сочли прежние антироссийские меры недостаточными
В Минфине США сочли прежние антироссийские меры недостаточными

В министерстве предполагают, что прекращение чеканки пенни позволит сэкономить примерно $56 млн. Отказ от одноцентовых монет стал ожидаемым, ведь себестоимость их производства превышала номинал.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти США вновь столкнулись с угрозой дефолта. Если Конгресс не примет срочных мер для увеличения потолка государственного долга, то уже в августе правительство может утратить средства для исполнения своих финансовых обязательств.

Лия Мурадьян
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