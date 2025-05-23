CNN: Минфин США прекратит чеканить одноцентовые монеты

Министерство финансов США завершает выпуск одноцентовых монет (пенни). Это решение связано с их низкой рентабельностью, сообщает CNN.

Представитель ведомства уточнил, что в мае правительство сделало последний заказ на заготовки для пенни. Монетный двор США продолжит выпускать одноцентовые монеты лишь до полного исчерпания запасов.

«Это ещё один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков», — сказано в сообщении.

В министерстве предполагают, что прекращение чеканки пенни позволит сэкономить примерно $56 млн. Отказ от одноцентовых монет стал ожидаемым, ведь себестоимость их производства превышала номинал.