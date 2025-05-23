В РФ объявили в международный розыск за терроризм комбрига ВСУ Коробку
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Хамовнический суд Москвы вынес решение о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Коробки. Его обвиняют в совершении террористических преступлений.
В материалах дела указано, что Коробка уже объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинения по статье 205 Уголовного кодекса — террористический акт.
«Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — сообщает ТАСС, ссылаясь на документы суда.
Суд избрал заочный арест на два месяца. Это решение вступит в силу с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции.
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