В РФ объявили в международный розыск за терроризм комбрига ВСУ Коробку

Хамовнический суд Москвы вынес решение о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Коробки. Его обвиняют в совершении террористических преступлений.

В материалах дела указано, что Коробка уже объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинения по статье 205 Уголовного кодекса — террористический акт.

«Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — сообщает ТАСС, ссылаясь на документы суда.

Суд избрал заочный арест на два месяца. Это решение вступит в силу с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции.