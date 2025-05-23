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23 мая, 03:07

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Anna Gru

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Anna Gru

В 03:23 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов»,написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Схожие меры во Внуково были сняты в 2:47 мск.

Пассажир самолёта снял видео с моментом атаки украинского БПЛА под Москвой
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За прошедшую ночь столичные аэропорты несколько раз приостанавливали работу. Это происходит на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотников, которая продолжается третьи сутки.

Артём Гапоненко
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