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Регион
22 мая, 21:04

В столичном аэропорту Внуково снова ввели временные ограничения

Самолёт. Обложка © Freepik / wirestock

Самолёт. Обложка © Freepik / wirestock

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 23:35 мск введены в аэропорту Внуково»,написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

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Ограничения в аэропортах вводятся на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, которая длится уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях были уничтожены шесть украинских БПЛА.

Артём Гапоненко
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