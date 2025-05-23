В столичном аэропорту Внуково снова ввели временные ограничения
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 23:35 мск введены в аэропорту Внуково», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
Ограничения в аэропортах вводятся на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, которая длится уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях были уничтожены шесть украинских БПЛА.