Жуковский известил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ограничений

Подмосковный аэропорт Жуковский предупредил о возможном изменении в расписании рейсов в связи с временными ограничениями работы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с вводимыми на протяжении дня временными ограничениями по использованию воздушного пространства, в аэропорту Жуковский могут отмечаться изменения в расписании движения воздушных судов», — сказано в публикации.