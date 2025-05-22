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22 мая, 18:59

Жуковский известил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Подмосковный аэропорт Жуковский предупредил о возможном изменении в расписании рейсов в связи с временными ограничениями работы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с вводимыми на протяжении дня временными ограничениями по использованию воздушного пространства, в аэропорту Жуковский могут отмечаться изменения в расписании движения воздушных судов», — сказано в публикации.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах перед вылетом. В аэропорту подчёркивают, что все принимаемые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.

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Напомним, аэропорт Жуковский ввёл ограничение на приём и вылет самолётов в пятый раз за сегодня. Это происходит на фоне продолжающихся налётов украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Только c 20 мая по утро 22 мая российские средства ПВО уничтожено порядка 500 дронов ВСУ.

Юрий Лысенко
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