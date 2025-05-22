Жуковский известил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ограничений
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Подмосковный аэропорт Жуковский предупредил о возможном изменении в расписании рейсов в связи с временными ограничениями работы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«В связи с вводимыми на протяжении дня временными ограничениями по использованию воздушного пространства, в аэропорту Жуковский могут отмечаться изменения в расписании движения воздушных судов», — сказано в публикации.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах перед вылетом. В аэропорту подчёркивают, что все принимаемые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.