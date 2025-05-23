Героинового барона экстрадируют под конвоем в Россию после 11 лет в бегах

В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Тагаймурода Эмомова, обвиняемого в организации крупномасштабного импорта героина в Россию. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина на данный момент ожидает экстрадиции в РФ.

«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следователи пояснили, что многие участники преступной схемы уже осуждены и дали показания против героинового барона Эмомова, как организатора. Некоторые из них уже отбыли наказание.