Героинового барона экстрадируют под конвоем в Россию после 11 лет в бегах
Разыскиваемого более 11 лет наркобарона Тагаймурода Эмомова экстрадируют в РФ
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В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Тагаймурода Эмомова, обвиняемого в организации крупномасштабного импорта героина в Россию. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина на данный момент ожидает экстрадиции в РФ.
«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Следователи пояснили, что многие участники преступной схемы уже осуждены и дали показания против героинового барона Эмомова, как организатора. Некоторые из них уже отбыли наказание.
Ранее Life.ru рассказал, что в Северной Осетии задержаны двое мужчин, которые попытались провести через границу 12,5 тыс. капсул с сильнодействующим веществом. Спрятать наркотики им удалось под обшивкой легкового автомобиля. Общая стоимость запрещённого препарата составила 6 миллионов рублей, мужнины направлялись в Грузию.