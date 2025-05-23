Три товарища похитили более 60 кг чистого золота, спрятав добычу в коробке из-под инструментов

В Красноярском крае сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России, совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, при поддержке службы безопасности золотодобывающего предприятия, раскрыли крупную кражу золотосодержащего концентрата. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Красноярском крае выявлена кража золотосодержащего концентрата на 434 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Установлено, что двое работников вместе со своим знакомым, находясь на территории организации в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, совершили хищение более 60 килограммов золотосодержащего концентрата, что эквивалентно примерно 50 килограммам химически чистого золота», — говорится в сообщении.

Похищенное было вывезено на автомобиле в село Гляден Емельяновского района и спрятано в доме одного из злоумышленников. Концентрат был обнаружен в коробке из-под инструментов. Ущерб от кражи оценивается более чем в 434 миллиона рублей.

Помимо этого, подозреваемые причастны к хищению товарно-материальных ценностей, принадлежащих золотодобывающему предприятию, на сумму 7,8 млн рублей. Среди похищенного — слесарно-монтажные инструменты, металлические конструкции и светодиодные светильники.

Все трое подозреваемых были задержаны, материальные ценности изъяты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «кража» (ч.4 ст.158 УК РФ) и «незаконный оборот драгметаллов» (ч.5 ст.191 УК РФ), которые объединены в одно производство. Проведены допросы свидетелей и представителя компании. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для дела. Все фигуранты заключены под стражу.