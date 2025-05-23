В Приднестровье объявили режим террористической опасности

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) режим террористической опасности будет действовать бессрочно — до полного устранения угрозы. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

«Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность», — сказал чиновник.

По его словам, такое решение принято после серии пугающих терактов, которые были полностью раскрыты и расследованы. Лидер Приднестровья также заверил, что, несмотря на угрозу, безопасность граждан на массовых мероприятиях будет обеспечиваться в полной мере.