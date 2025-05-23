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Регион
23 мая, 06:11

В Приднестровье объявили режим террористической опасности

Обложка © Соцсети Вадима Красносельского

Обложка © Соцсети Вадима Красносельского

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) режим террористической опасности будет действовать бессрочно — до полного устранения угрозы. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

«Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность», — сказал чиновник.

По его словам, такое решение принято после серии пугающих терактов, которые были полностью раскрыты и расследованы. Лидер Приднестровья также заверил, что, несмотря на угрозу, безопасность граждан на массовых мероприятиях будет обеспечиваться в полной мере.

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В новом учебнике по истории Молдавии написано, что Кишинёв воевал с РФ за ПМР

Ранее депутат Верховного совета Приднестровья заявил, что Евросоюз послал в Молдавию военных «консультантов» из ФРГ, которые должны будут подготовить молдавских солдат к войне с Россией. Как утверждается, начнётся она в конце 2020-х годов.

Владимир Озеров
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