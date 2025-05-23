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23 мая, 05:46

Ожоги 70% тела: Разряд тока в 10 тысяч Вт отправил в реанимацию россиянина в день рождения

Рыбака увезли в реанимацию после разряда тока в 10 тысяч Вт у реки в Бурятии

Рыбака увезли в реанимацию после удара разрядом тока мощностью 10 тысяч Вт на берегу реки Темник в Селенгинском районе Бурятии. По данным SHOT, мужчина поехал с другом ловить рыбу и заодно отметить свой 66-й день рождения.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

В итоге рыбалка обернулась трагедией. Именинник не рассчитал и слишком сильно замахнулся своей семиметровой удочкой, которая задела линию электропередачи, питающую Монголию от Гусиноозёрской ГРЭС. От мощнейшего разряда тока рыбак потерял сознание. Его срочно увезли в больницу с ожогами 70% поверхности тела. Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Ранее в Москве 13-летняя девочка погибла после того, как её ударило током в джакузи. По информации следователей, в ванне произошло короткое замыкание. В бессознательном состоянии девочку нашла её мать. Ребёнок скончался на месте.

Двухлетнюю девочку убило смертельным разрядом тока от холодильника в Красноярске
Двухлетнюю девочку убило смертельным разрядом тока от холодильника в Красноярске

SHOT

Андрей Бражников
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