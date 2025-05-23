Ожоги 70% тела: Разряд тока в 10 тысяч Вт отправил в реанимацию россиянина в день рождения

Рыбака увезли в реанимацию после удара разрядом тока мощностью 10 тысяч Вт на берегу реки Темник в Селенгинском районе Бурятии. По данным SHOT, мужчина поехал с другом ловить рыбу и заодно отметить свой 66-й день рождения.

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В итоге рыбалка обернулась трагедией. Именинник не рассчитал и слишком сильно замахнулся своей семиметровой удочкой, которая задела линию электропередачи, питающую Монголию от Гусиноозёрской ГРЭС. От мощнейшего разряда тока рыбак потерял сознание. Его срочно увезли в больницу с ожогами 70% поверхности тела. Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.