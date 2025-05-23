Количество пострадавших от смертельного удара БПЛА детей в Запорожье достигло 5

К четырём пострадавшим от удара БПЛА детям в Васильевском муниципальном округе Запорожской области добавился ещё один ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Запорожья.

«Число детей, пострадавших при ударе БПЛА по Васильевке, увеличилось до 5. Их жизни ничего не угрожает. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации.