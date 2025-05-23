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23 мая, 06:29

Количество пострадавших от смертельного удара БПЛА детей в Запорожье достигло 5

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К четырём пострадавшим от удара БПЛА детям в Васильевском муниципальном округе Запорожской области добавился ещё один ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Запорожья.

«Число детей, пострадавших при ударе БПЛА по Васильевке, увеличилось до 5. Их жизни ничего не угрожает. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации.

После атаки дронов ВСУ пострадали три жителя Шебекино, включая 7-летнюю девочку
После атаки дронов ВСУ пострадали три жителя Шебекино, включая 7-летнюю девочку

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по гражданскому автомобилю в городе Васильевка Запорожской области пострадали четверо детей, а также погибла одна взрослая девушка.

Владимир Озеров
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