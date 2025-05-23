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Регион
23 мая, 06:48

Вина «асов» ВСУ на F-16 в уничтожении своего же Су-27 получила новое подтверждение

«Воевода Вещает»: Украинский истребитель Су-27 был сбит дружественным огнём из F-16

Обложка © Telegram / Воевода Вещает

Обложка © Telegram / Воевода Вещает

В рамках расследования крушения украинского истребителя Су-27 28 апреля опубликованы данные о самолёте и некоторые детали произошедшего. Борт был сбит в результате дружественного огня, открытого истребителем F-16 Fighting Falcon. Об этом рассказал эксперт по ВВС Алексей Воевода.

«Для дотошных. 28 апреля сбит Су-27 бн 36 синий», — отметил автор в своём Telegram-канале.

Установлено, что самолёт (бортовой номер 36 «синий»), пилотируемый капитаном Николаем Клубникиным, был сбит в результате «дружественного огня». Лётчику удалось успешно катапультироваться. На месте крушения истребителя обнаружены черный ящик и прибор из кабины. Следствие установило, что Су-27 был сбит другим украинским истребителем – F-16, который также участвовал в отражении атаки беспилотников «Герань».

«Серьёзный враг, с хорошим опытом», — добавил Воевода.

«Перепутать невозможно»: Эксперт объяснил, как пилот F-16 принял украинский Су-27 за «Герань»
«Перепутать невозможно»: Эксперт объяснил, как пилот F-16 принял украинский Су-27 за «Герань»

Напомним, что ранее украинские Воздушные силы сообщали, что истребитель Су-27 потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов. Пилоту удалось катапультироваться, он был эвакуирован из леса и доставлен в больницу. Причиной крушения стал «дружественный огонь» со стороны истребителей F-16, также выполнявших боевое задание.

Наталья Афонина
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