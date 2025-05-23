Вина «асов» ВСУ на F-16 в уничтожении своего же Су-27 получила новое подтверждение

В рамках расследования крушения украинского истребителя Су-27 28 апреля опубликованы данные о самолёте и некоторые детали произошедшего. Борт был сбит в результате дружественного огня, открытого истребителем F-16 Fighting Falcon. Об этом рассказал эксперт по ВВС Алексей Воевода.

Установлено, что самолёт (бортовой номер 36 «синий»), пилотируемый капитаном Николаем Клубникиным, был сбит в результате «дружественного огня». Лётчику удалось успешно катапультироваться. На месте крушения истребителя обнаружены черный ящик и прибор из кабины. Следствие установило, что Су-27 был сбит другим украинским истребителем – F-16, который также участвовал в отражении атаки беспилотников «Герань».