Врачи проглядели перелом ноги у россиянки и отправили её нагуливать 15 тысяч шагов по Стамбулу

На закате безмятежного стамбульского отпуска группа российских туристок столкнулась с шокирующим происшествием. Екатерина из Красноярска и её подруги, наслаждаясь отдыхом на пирсе, стали невольными участницами необычного ДТП: мотоциклистка, потеряв управление, врезалась в мусорный контейнер, а затем её мотоцикл отбросило прямо на отдыхающих. Об этом сообщает SHOT.

Девушка сбила туристок. Видео © Telegram / SHOT

Массивная двухколёсная машина перекатилась по ногам всем трём девушкам. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, и пострадавшим оперативно оказали первую помощь и дали приложить лёд. Вскоре они были доставлены в местную клинику. Турецкие медики провели рентгеновское обследование, однако их вердикт был неутешителен в своей неточности: лишь лёгкие ушибы, после чего туристок выписали.

Несмотря на дискомфорт, на следующий день подруги даже смогли пройти около 15 тысяч шагов. Однако по возвращении в родной Красноярск предчувствие подсказало им обратиться за дополнительным обследованием. И не зря: российские врачи, проведя повторную диагностику, обнаружили у одной из девушек серьёзный перелом ноги. Теперь пострадавшей предстоит провести как минимум месяц в гипсе. Этот инцидент ярко демонстрирует критическую разницу в подходах к диагностике и последствия медицинских ошибок за рубежом.