В подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов
«Общественное»: Две серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву Херсоне
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В Херсоне, который пока ещё находится под контролем Киева, прогремели несколько взрывов. Очевидцы говорят, что их было две серии с коротким промежутком. Об этом сообщает издание «Общественное».
Украиский портал не приводит подробностей случившегося. Однако известно, что с утра в подконтрольных Киеву районах Херсонской области звучала воздушная тревога. О разрушениях местные власти и журналисты не сообщают.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также воздушная тревога звучала в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.