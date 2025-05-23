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23 мая, 08:07

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов

«Общественное»: Две серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

В Херсоне, который пока ещё находится под контролем Киева, прогремели несколько взрывов. Очевидцы говорят, что их было две серии с коротким промежутком. Об этом сообщает издание «Общественное».

Украиский портал не приводит подробностей случившегося. Однако известно, что с утра в подконтрольных Киеву районах Херсонской области звучала воздушная тревога. О разрушениях местные власти и журналисты не сообщают.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также воздушная тревога звучала в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Татьяна Миссуми
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