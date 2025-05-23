Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:22

Два десятка домов повреждены в Туле после 16 атак украинских дронов

Миляев: Около 20 домов повреждены в Туле после 16 атак украинских дронов

Дом в Туле, повреждённый после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Дом в Туле, повреждённый после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Около 20 жилых домов повреждены в Туле после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Более двух суток продолжался массированный налёт вражеских беспилотников. За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак», — сообщил губернатор.

Дом в Туле, повреждённый после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Дом в Туле, повреждённый после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

За два дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. В результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы.

Миляев добавил, что жильцы одного из повреждённых многоквартирных домов размещены в гостиницах на время ремонта. На местах ЧП продолжают работу сотрудники оперативных служб, они обследуют территорию на предмет обломков БПЛА, а также выявляют случаи повреждения имущества.

В Липецкой области запустили горячую линию после атаки БПЛА на дом в Ельце
В Липецкой области запустили горячую линию после атаки БПЛА на дом в Ельце

Напомним, только за прошедшую ночь было сбито более 100 украинских беспилотников. Из них 18 в Тульской области.

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar