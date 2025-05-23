Два десятка домов повреждены в Туле после 16 атак украинских дронов
Миляев: Около 20 домов повреждены в Туле после 16 атак украинских дронов
Около 20 жилых домов повреждены в Туле после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Более двух суток продолжался массированный налёт вражеских беспилотников. За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак», — сообщил губернатор.
За два дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. В результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы.
Миляев добавил, что жильцы одного из повреждённых многоквартирных домов размещены в гостиницах на время ремонта. На местах ЧП продолжают работу сотрудники оперативных служб, они обследуют территорию на предмет обломков БПЛА, а также выявляют случаи повреждения имущества.
Напомним, только за прошедшую ночь было сбито более 100 украинских беспилотников. Из них 18 в Тульской области.