Два десятка домов повреждены в Туле после 16 атак украинских дронов

Около 20 жилых домов повреждены в Туле после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Более двух суток продолжался массированный налёт вражеских беспилотников. За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак», — сообщил губернатор.

Дом в Туле, повреждённый после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

За два дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. В результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы.

Миляев добавил, что жильцы одного из повреждённых многоквартирных домов размещены в гостиницах на время ремонта. На местах ЧП продолжают работу сотрудники оперативных служб, они обследуют территорию на предмет обломков БПЛА, а также выявляют случаи повреждения имущества.