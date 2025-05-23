В Липецкой области запустили горячую линию после атаки БПЛА на дом в Ельце
Последствия атаки БПЛА на Елец. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов
В Липецкой области прокуратура открыла горячую линию для предоставления юридической помощи людям, пострадавшим в результате ночных атак на Елец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. <…> Для оперативного приёма жалоб граждан и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8 (4742) 27-34-59», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор города Эльдар Аманов лично контролирует ситуацию в районе происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что после падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца возник пожар, в котором пострадали девять человек. Сейчас все эти люди остаются на стационарном лечении. В результате падения обломков повреждено около 30 квартир в поселке ТЭЦ.