VIP-сценарий: Раскрыты детали предстоящей свадьбы Павла Деревянко с дизайнером Зои Фуць
Kp.ru: Актёр Павел Деревянко отпразднует свадьбу с Зои Фуць в элитном посёлке
Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Свадебное торжество актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць состоится в элитном посёлке. Праздник пройдёт также эффектно, как и само предложение руки и сердца артиста для возлюбленной, сообщает kp.ru. Для гостей мероприятия подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодожёнах.
Авторы материала напомнили, что Деревянко и Фуць живут вместе второй год. С ними живут двое сыновей дизайнера от первого брака, а сам актёр также воспитывает двух своих дочек от прошлых отношений.
Напомним, ранее стало известно, что Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем. Артист вышел на арену, встал на колено и произнёс трогательную речь о своей избраннице. Та ответила согласием.