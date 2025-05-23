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23 мая, 08:36

VIP-сценарий: Раскрыты детали предстоящей свадьбы Павла Деревянко с дизайнером Зои Фуць

Kp.ru: Актёр Павел Деревянко отпразднует свадьбу с Зои Фуць в элитном посёлке

Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Свадебное торжество актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць состоится в элитном посёлке. Праздник пройдёт также эффектно, как и само предложение руки и сердца артиста для возлюбленной, сообщает kp.ru. Для гостей мероприятия подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодожёнах.

Авторы материала напомнили, что Деревянко и Фуць живут вместе второй год. С ними живут двое сыновей дизайнера от первого брака, а сам актёр также воспитывает двух своих дочек от прошлых отношений.

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Напомним, ранее стало известно, что Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем. Артист вышел на арену, встал на колено и произнёс трогательную речь о своей избраннице. Та ответила согласием.

Дарья Нарыкова
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