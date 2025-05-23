VIP-сценарий: Раскрыты детали предстоящей свадьбы Павла Деревянко с дизайнером Зои Фуць

Свадебное торжество актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць состоится в элитном посёлке. Праздник пройдёт также эффектно, как и само предложение руки и сердца артиста для возлюбленной, сообщает kp.ru. Для гостей мероприятия подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодожёнах.

Авторы материала напомнили, что Деревянко и Фуць живут вместе второй год. С ними живут двое сыновей дизайнера от первого брака, а сам актёр также воспитывает двух своих дочек от прошлых отношений.