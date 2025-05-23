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Регион
23 мая, 08:46

«Не мог бросить»: Раненый штурмовик Шум две недели удерживал важный рубеж ради брата

Раненый боец ВС РФ Шум две недели удерживал позицию у Вольного Поля ради брата

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Maxim Minaev

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Maxim Minaev

Боец штурмового подразделения группировки российских войск «Восток» с позывным Шум, продемонстрировал невероятную стойкость и преданность боевому братству. Получив серьёзное ранение в плечо, он не покинул свой рубеж в течение полумесяца, оставаясь на передовой.

«Я не мог бросить брата», — объяснил солдат в видео Минобороны РФ.

Это личное обязательство стало для него главной мотивацией в те критические две недели, когда, несмотря на боль, он продолжал удерживать занятые позиции.

Шум и его брат принимали участие в штурме мощного опорного пункта противника в районе Вольного Поля на южнодонецком направлении. Этот объект представлял собой сложную, хорошо замаскированную сеть блиндажей и огневых точек, что делало его крайне труднодоступным для взятия. Однако подразделения «Востока» оказались сильнее противника и сумели захватить укрепление.

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Ранее ВС РФ из гаубицы «Мста-Б» разнесли командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Командиры ВСУ засели в полуразрушенных строениях, однако их засекли беспилотники.

Владимир Озеров
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