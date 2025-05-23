Боец штурмового подразделения группировки российских войск «Восток» с позывным Шум, продемонстрировал невероятную стойкость и преданность боевому братству. Получив серьёзное ранение в плечо, он не покинул свой рубеж в течение полумесяца, оставаясь на передовой.

«Я не мог бросить брата», — объяснил солдат в видео Минобороны РФ.

Это личное обязательство стало для него главной мотивацией в те критические две недели, когда, несмотря на боль, он продолжал удерживать занятые позиции.

Шум и его брат принимали участие в штурме мощного опорного пункта противника в районе Вольного Поля на южнодонецком направлении. Этот объект представлял собой сложную, хорошо замаскированную сеть блиндажей и огневых точек, что делало его крайне труднодоступным для взятия. Однако подразделения «Востока» оказались сильнее противника и сумели захватить укрепление.