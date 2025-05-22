«‎Орудие к бою!» Появилось видео мощного удара в логово командиров ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны, операцию провели артиллеристы-десантники из Ульяновска. Расчёт 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» оперативно занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами поразил противника.

ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Минобороны России

«Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили», — рассказали в военном ведомстве.