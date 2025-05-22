«Орудие к бою!» Появилось видео мощного удара в логово командиров ВСУ на правом берегу Днепра
ВС РФ из гаубицы «Мста-Б» уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны, операцию провели артиллеристы-десантники из Ульяновска. Расчёт 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» оперативно занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами поразил противника.
ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Минобороны России
«Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили», — рассказали в военном ведомстве.
Выполнив задачу, артиллеристы замаскировали орудие и вернулись в укрытие. В Минобороны подчеркнули, что российские десантники ведут непрерывную боевую работу, уничтожая командные пункты, пункты управления БПЛА, живую силу и технику ВСУ, а также предотвращают попытки противника форсировать Днепр. Артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ же играет важную роль в данных операциях, нанося огневое поражение подразделениям ВСУ, готовящимся к переправе, уничтожая их артиллерию, личный состав и беспилотные ударные системы.
Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара «Искандером» под Сумами был уничтожен тренировочный лагерь украинского спецназа. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в Киеве и стал поводом для очередной критики в адрес главкома ВСУ Александра Сырского.
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