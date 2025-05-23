«Жировое депо»: Врач поставила неутешительный диагноз Лере Кудрявцевой

Появлению лишних килограммов у телеведущей Леры Кудрявцевой способствует гиподинамия и изменения в режиме питания после полученной в 2024 году травмы колена, полагает врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог и эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина. По её словам, снижение двигательной активности приводит к замедлению базального уровня метаболизма, что означает уменьшение количества сжигаемых калорий даже в состоянии покоя.

«Снижается активность митохондрий, ответственных за выработку энергии. Это приводит к накоплению жира, особенно висцерального. Соответственно, вся разница калорий Леры Кудрявцевой отправлялась в жировое депо», — подчеркнула эксперт.

По её словам, при низкой активности ткани становятся менее чувствительными к инсулину, который стимулирует накопление жира. Гормон голода грелин повышается при малой двигательной активности, что усиливает тягу к еде, особенно калорийной. А ещё при гиподинамии часто наблюдается повышение уровня кортизола — гормона стресса, — что способствует отложению жира в области живота. Кроме того, уровень тестостерона и соматотропина — гормонов, помогающих липолизу — снижается при малоподвижном образе жизни, что ускоряет набор веса.

«Теперь совместим все факты: телеведущая увеличила потребление сладких и калорийных продуктов, при этом увеличила количество потребляемых нездоровых продуктов, и всё это при низкой физической активности. Всё это привело к набору веса», — вынесла вердикт собеседница портала «Страсти».