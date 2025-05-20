«Мини, корсет и танцы с мужем под Крутого»: Кудрявцева в кружевном платье отожгла на своём 54-летии
Лера Кудрявцева отметила 54-летие в кружевном мини в объятиях мужа
Обложка © РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков
Телеведущая Лера Кудрявцева ярко отпраздновала своё 54-летие. Ещё недавно она намекала на проблемы в браке, но на праздничной вечеринке всё выглядело идеально. В соцсетях Кудрявцева опубликовала видео, где в кружевном платье танцует со своим супругом под песню в исполнении Игоря Крутого.
Лера Кудрявцева станцевала с супругом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
Образ телеведущей напоминал стильную школьницу — корсет, короткая юбка, кружево и уверенная улыбка. Кульминацией вечера стало выступление Александра Реввы: артист вышел на сцену под аплодисменты и исполнил для именинницы свой хит «Зацепила».
По словам гостей, ближе к полуночи праздник перешёл в режим полного отрыва — как и положено звёздной вечеринке.
При этом ещё в апреле Кудрявцева пожаловалась на психологическое истощение. Телеведущая пожаловалась, что плачет от бессилия. Она рассказала, что всегда старалась быть идеальной женой, матерью и профессионалом, но с течением времени стала ощущать сильную усталость. Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, а пять лет спустя у них родилась дочка Мария. В январе 2024 года она сообщила, что ушла от мужа. Позднее психолог объяснила причины развода. По её словам, разница в возрасте явно ни при чём, а «бутылка стала последней точкой» и является следствием реальной проблемы. В конце прошлого года телеведущая пожаловалась на своего мужа, который заболел и просил много внимания.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» пошутила, что Сергей Лазарев — «уже не краш, а скуф». Певец не обиделся и даже поддержал подругу: «Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая», — заявил он со сцены. В этом году Кудрявцева вновь станет ведущей премии, которая пройдёт 7 июня.