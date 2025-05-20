«Мини, корсет и танцы с мужем под Крутого»: Кудрявцева в кружевном платье отожгла на своём 54-летии

Телеведущая Лера Кудрявцева ярко отпраздновала своё 54-летие. Ещё недавно она намекала на проблемы в браке, но на праздничной вечеринке всё выглядело идеально. В соцсетях Кудрявцева опубликовала видео, где в кружевном платье танцует со своим супругом под песню в исполнении Игоря Крутого.

Лера Кудрявцева станцевала с супругом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Образ телеведущей напоминал стильную школьницу — корсет, короткая юбка, кружево и уверенная улыбка. Кульминацией вечера стало выступление Александра Реввы: артист вышел на сцену под аплодисменты и исполнил для именинницы свой хит «Зацепила».

По словам гостей, ближе к полуночи праздник перешёл в режим полного отрыва — как и положено звёздной вечеринке.