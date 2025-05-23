Не желавшим разлучаться влюблённым оторвало руки внутри бушующего торнадо

В американском Лондоне (штат Кентукки) произошла печальная трагедия. 60-летние супруги Гейл и Пол Кляйн выстояли перед разрушительным торнадо, но каждый из них потерял руку, поскольку они крепко сцепились во время стихийного бедствия. Об этом сообщает издание LEX 18.

Смертоносный вихрь обрушился на их дом, когда пара находилась в спальне. Когда всё утихло, в их дом зашёл сосед. Мужчина услышал отчаянные крики Гейл, а в коридоре лежала её оторванная рука.

Предполагается, что это произошло из-за того, что в момент удара стихии они крепко взялись за руки. Гейл также получила серьёзные осколочные ранения лёгких, что потребовало введения её в медикаментозную кому. Состояние Пола стабилизировалось, однако прогрессирующая деменция пока не позволяет ему полностью осознать произошедшее.

Чудом выжила и их 12-летняя собака Сэди. Питомец был найден спустя несколько часов после бури сидящим в разрушенной спальне. Словно ожидал возвращения своих хозяев. Родственники Кляйнов уже приступили к расчистке руин и организовали сбор пожертвований. Супруги лишились не только крова, но и обоих автомобилей. Значительные средства потребуются и на покрытие дорогостоящего лечения. Родственники выражают уверенность: сила их взаимной любви и поддержки поможет Гейл и Полу преодолеть все невзгоды.