Трюк за рубль: Россияне обвинили сервис онлайн-курсов в невозможности отписаться от платных услуг

В России набирает обороты скандал вокруг сервиса онлайн-курсов TutorPlace, который пользователи обвинили в мошеннических схемах с платными подписками. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, компания заманивает клиентов акцией, обещая недельный доступ к курсам всего за 1 рубль.

Однако, когда срок действия акционной подписки истекает, автоматическое продление становится для многих настоящей проблемой. Клиенты жалуются на то, что отменить подписку практически невозможно: кнопку отмены, которую и так практически невозможно найти, прятали на веб-страницах в разных местах несколько раз. При этом с карт пользователей списывалось 400 рублей без предварительных уведомлений и SMS-подтверждений.

Согласно пользовательскому соглашению, компания оставляет за собой право изменять дизайн сайта в любой момент, что, по мнению потерпевших, используется для усложнения процесса отмены подписки. Более того, даже после отмены «хитрой» подписки, клиентам оформляется новая – за 99 рублей, о которой нигде не упоминается.

Отчаявшись, многие пользователи вынуждены блокировать свои банковские карты. Сейчас они готовят обращения в правоохранительные органы. Депутат Госдумы Антон Ткачёв (фракция «Новые люди») подчеркнул, что в этом году планируется принятие законопроекта о цифровых подписках, который защитит пользователей от подобных злоупотреблений.

Законопроект предусматривает обязательное уведомление перед списанием средств и простую процедуру отказа от подписки. Парламентарий добавил, что даже небольшие платформы должны быть ориентированы на клиентов и избегать обманных практик привлечения пользователей.