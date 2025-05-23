Группа иноагентов из Европейского центра анализа и стратегии (CASE) обратилась к западным политическим кругам с призывом инициировать кампанию по «вовлечению России в европейское пространство». Цель этой инициативы — последующее разделение РФ на несколько государств. Об этом сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Депутат акцентировал внимание на истинном замысле данного предложения, охарактеризовав его как попытку «взорвать Россию изнутри». Подобные действия направлены на внутреннюю дестабилизацию страны, подчёркивает он. По оценке Пискарёва, авторы идеи сделать Россию членом ЕС не смогли предложить ничего принципиально нового, кроме уже опробованного сценария, который удачно применили к Украине, устроив там Евромайдан. Этот «мошеннический приём» применяли и против Грузии, а сейчас пытаются провернуть в отношении Молдавии.

Пискарёв заметил, что Москва рассматривает данную инициативу не как искреннее стремление к интеграции, а как завуалированную угрозу национальной безопасности, маскирующуюся под внешне привлекательные предложения.

«Похоже, беглые либералы со своей надеждой вывести россиян на улицы «морковкой» вступления в ЕС так и остались мышлением где-то в 90-х и 2000-х, и им не суждено понять, как изменилась наша страна и наши люди за эти три года. Они и их вражеские кураторы всё больше отрываются от действительности и теряют понимание истинных настроений россиян», – заключил он.