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Регион
23 мая, 09:52

Россиянам запретили вывозить машины из Грузии

Грузия с 15 мая полностью запретила вывозить авто гражданам России и Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

Граждане России и Белоруссии теперь не смогут вывозить автомобили из Грузии, страна создала полный запрет на данные действия. Об этом РИА «Новости» сообщили в Агентстве услуг МВД соседней республики.

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — так ответили на горячей линии на соответствующий вопрос.

В ведомстве пояснили, что речь идёт о соблюдении Грузией западных санкций, в частности, положений 11-го пакета ограничений, введённых Европейским Союзом.

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В 2023 году Тбилиси ввёл запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из США и Евросоюза, присоединившись к санкциям, касающимся автомобилей с двигателем объёмом более 1,9 литра, а также всех электромобилей и гибридов. Но ранее власти Грузии не ограничивали вывоз автомобилей в другие страны для граждан России и Белоруссии. Теперь эта возможность для них также заблокирована.

Наталья Афонина
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