Россиянам запретили вывозить машины из Грузии

Граждане России и Белоруссии теперь не смогут вывозить автомобили из Грузии, страна создала полный запрет на данные действия. Об этом РИА «Новости» сообщили в Агентстве услуг МВД соседней республики.

В 2023 году Тбилиси ввёл запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из США и Евросоюза, присоединившись к санкциям, касающимся автомобилей с двигателем объёмом более 1,9 литра, а также всех электромобилей и гибридов. Но ранее власти Грузии не ограничивали вывоз автомобилей в другие страны для граждан России и Белоруссии. Теперь эта возможность для них также заблокирована.