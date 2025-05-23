Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о глубине буферной зоны
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос о глубине буферной зоны, создаваемой военными вдоль границы с Украиной. Этот вопрос относится к ходу СВО, указал представитель Кремля.
«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в министерство обороны», — сказал Песков на брифинге.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ уже решают задачу по созданию буферной зоны. Она необходима, чтобы не дать ВСУ обстреливать приграничные регионы России — Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Ранее в Госдуме отмечали, что буферная зона должна простираться вплоть до города Конотоп Сумской области.