Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о глубине буферной зоны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос о глубине буферной зоны, создаваемой военными вдоль границы с Украиной. Этот вопрос относится к ходу СВО, указал представитель Кремля.

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в министерство обороны», — сказал Песков на брифинге.