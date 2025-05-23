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23 мая, 10:03

«Европейский мейнстрим»: В Кремле объяснили желание ЕС лишить Венгрию права голоса

Песков: Нынешний мейнстрим ЕС не нравится многим странам с собственной позицией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Евросоюзе нет никакого единства в понимании международной повестки, однако доминирующие в объединении страны готовы расправиться с теми, кто не желает придерживаться мейнстрима в вопросах Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение ЕС лишить Венгрию права голоса.

«В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определённые противоречия: существует такой определённый мейнстрим ЕСовский, европейский, который абсолютно не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов», — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 27 мая обсудят возможность лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. Процедуру инициировал европейский парламент. Статья 7 Договора ЕС позволяет приостанавливать определённые права участника объединения. В частности, это касается права голоса, если страна серьёзно и постоянно нарушает «основополагающие ценности» Союза. Венгрия давно подвергается критике со стороны европейских политиков, так как не хочет вступления Украины в Евросоюз, а также не одобряет военную помощь киевскому режиму.

Александр Юнашев
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