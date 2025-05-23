В Евросоюзе нет никакого единства в понимании международной повестки, однако доминирующие в объединении страны готовы расправиться с теми, кто не желает придерживаться мейнстрима в вопросах Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение ЕС лишить Венгрию права голоса.