«Опасное явление»: Российские учёные приблизились к разгадке зарождения молний

Сотрудникам Нижегородского института прикладной физики РАН удалось разгадать тайну «зародыша» молнии. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории атмосферного электричества института Дмитрий Иудин. Он объяснил, почему учёные только сейчас приблизились к разгадке.

По словам эксперта, измеренные в грозовом облаке электрические поля в десятки раз ниже тех, что необходимы в лабораторных условиях для возбуждения электрического разряда. Однако специалисты нашли решение этой проблемы. Создав численную модель, которая объясняет механизм формирования молний в грозовых облаках, они показали, что важнейшую роль играет объединение множества плазменных каналов в единую сеть. Именно это создаёт условия для появления молнии даже при относительно слабых электрических полях.

«Вообще, молния — это очень опасное явление. После наводнений она занимает второе место. Молния — не только потенциальная причина пожаров, но и угроза для современных слаботочных устройств, в том числе, навигационных», — цитирует учёного сайт MK.ru.