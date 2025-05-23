МЧС направило подкрепление к забайкальскому селу Линёво Озеро из-за пожара

В Хилокском районе Забайкальского края у села Линёво Озеро разгорается масштабный лесной пожар, охвативший уже 300 гектаров территории. Ведомство направило дополнительные силы для борьбы со стихией, сообщила пресс-служба МЧС Забайкалья.

Специалисты МЧС отправляются в Хилокский район. Видео © МЧС Забайкалья

Очаг возгорания расположен всего в полутора километрах от населённого пункта. Из-за обилия сухой растительности существует высокий риск стремительного распространения огня, что создаёт прямую угрозу жилым постройкам.

Для предотвращения возможного перехода пламени на село, где проживает около двух тысяч человек, МЧС перебросило подкрепление. Общая группировка спасателей теперь насчитывает свыше 30 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, активно задействованных в локализации и тушении пожара.