МЧС направило подкрепление к забайкальскому селу Линёво Озеро из-за пожара
Обложка © МЧС Забайкалья
В Хилокском районе Забайкальского края у села Линёво Озеро разгорается масштабный лесной пожар, охвативший уже 300 гектаров территории. Ведомство направило дополнительные силы для борьбы со стихией, сообщила пресс-служба МЧС Забайкалья.
Специалисты МЧС отправляются в Хилокский район. Видео © МЧС Забайкалья
Очаг возгорания расположен всего в полутора километрах от населённого пункта. Из-за обилия сухой растительности существует высокий риск стремительного распространения огня, что создаёт прямую угрозу жилым постройкам.
Для предотвращения возможного перехода пламени на село, где проживает около двух тысяч человек, МЧС перебросило подкрепление. Общая группировка спасателей теперь насчитывает свыше 30 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, активно задействованных в локализации и тушении пожара.
Ранее глава Министерства чрезычайный ситуаций Куренков отметил, что в 2025 году огонь уничтожил около 2 млн гектаров леса. При этом в Забайкальском крае продолжают бушевать аж 39 пожаров на площади 750 тысяч гектаров. Из них локализованы только девять.