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Регион
23 мая, 11:18

Названа цель ночного удара по Кременчугу

Поддубный: ВС РФ нанесли удар по производству Helitraining-Ukraine в Кременчуге

Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Ночью Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кременчуге Полтавской области. Целью стали производственные мощности предприятия Helitraining-Ukraine и стоянка вертолётов, сообщил военкор Евгений Поддубный в личном телеграм-канале.

«Район Кременчугского аэродрома был атакован российскими барражирующими боеприпасами минувшей ночью. По имеющимся данным, целью удара стала стоянка вертолётной техники и производственные мощности предприятия «Helitraining-Ukraine». Эта компания входит в цепочку ВПК Украины и специализируется на выпуске современных вертолётных тренажёров и обучающих систем для подготовки экипажей»,написал он.

Новости СВО. Освобождена Новая Полтавка, Россия создаёт буферную зону у границы, Трамп обозначил позицию США по Украине, 23 мая
Новости СВО. Освобождена Новая Полтавка, Россия создаёт буферную зону у границы, Трамп обозначил позицию США по Украине, 23 мая

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине. Атакам подверглись предприятия ВПК, аэродромы и пункты дислокации иностранных наёмников.

Юрий Лысенко
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