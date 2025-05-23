Названа цель ночного удара по Кременчугу

Ночью Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кременчуге Полтавской области. Целью стали производственные мощности предприятия Helitraining-Ukraine и стоянка вертолётов, сообщил военкор Евгений Поддубный в личном телеграм-канале.

«Район Кременчугского аэродрома был атакован российскими барражирующими боеприпасами минувшей ночью. По имеющимся данным, целью удара стала стоянка вертолётной техники и производственные мощности предприятия «Helitraining-Ukraine». Эта компания входит в цепочку ВПК Украины и специализируется на выпуске современных вертолётных тренажёров и обучающих систем для подготовки экипажей», — написал он.