Названа цель ночного удара по Кременчугу
Поддубный: ВС РФ нанесли удар по производству Helitraining-Ukraine в Кременчуге
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Ночью Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кременчуге Полтавской области. Целью стали производственные мощности предприятия Helitraining-Ukraine и стоянка вертолётов, сообщил военкор Евгений Поддубный в личном телеграм-канале.
«Район Кременчугского аэродрома был атакован российскими барражирующими боеприпасами минувшей ночью. По имеющимся данным, целью удара стала стоянка вертолётной техники и производственные мощности предприятия «Helitraining-Ukraine». Эта компания входит в цепочку ВПК Украины и специализируется на выпуске современных вертолётных тренажёров и обучающих систем для подготовки экипажей», — написал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине. Атакам подверглись предприятия ВПК, аэродромы и пункты дислокации иностранных наёмников.