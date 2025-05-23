Много мишеней: Армия России обрушила на Украину 12 групповых ударов с неба и земли
ВС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по заводам, аэродромам и норам ВСУ
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Армия России за неделю нанесла 12 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам и норам иностранных наёмников ВСУ. О целях атак доложили в Минобороны РФ 23 мая.
«С 17 по 23 мая нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — отчиталось оборонное ведомство.
Также за неделю силы противовоздушной обороны уничтожили 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1548 дронов ВСУ самолётного типа. Помимо этого, Российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области. Но и это не всё – за эту неделю наши военные из 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии вышли на границу Днепропетровской области. ВС РФ также начали бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области, который контролирует противник.