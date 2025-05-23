Много мишеней: Армия России обрушила на Украину 12 групповых ударов с неба и земли

Армия России за неделю нанесла 12 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам и норам иностранных наёмников ВСУ. О целях атак доложили в Минобороны РФ 23 мая.

«С 17 по 23 мая нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — отчиталось оборонное ведомство.