Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил перестать терпеть оскорбления со стороны Запада. По его словам, бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек давно перешёл все границы в нападках на Россию, поэтому в качестве наказания нужно отключить Чехии газ. Об этом Тихонов сказал в беседе с порталом «Всё про спорт», комментируя призывы знаменитого спортсмена-русофоба к чехам не работать в РФ.

«Гашеку явно не раз шайба прилетала в лоб, вот он и несёт всякую чушь. Вы, европейцы, без России никуда не денетесь. Если перекрыть вам газ, вы замёрзнете, как последние собаки, а ваша металлургия остановится», — заявил Тихонов.

Он отметил, что когда-то Гашек был уважаемым человек, но сейчас демонстрирует абсолютное «сумасшествие и слабоумие» в своих высказываниях, направленных против России. Тихонов добавил, что Москва должна жёстче реагировать на подобные атаки извне, и отключение газа — это прекрасная защитная мера.