«Замёрзнете, как собаки»: Тихонов призвал оставить Чехию без газа из-за слов Гашека о России
Чемпион ОИ Тихонов предложил перекрыть газ Чехии после нападок Гашека на Россию
Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил перестать терпеть оскорбления со стороны Запада. По его словам, бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек давно перешёл все границы в нападках на Россию, поэтому в качестве наказания нужно отключить Чехии газ. Об этом Тихонов сказал в беседе с порталом «Всё про спорт», комментируя призывы знаменитого спортсмена-русофоба к чехам не работать в РФ.
«Гашеку явно не раз шайба прилетала в лоб, вот он и несёт всякую чушь. Вы, европейцы, без России никуда не денетесь. Если перекрыть вам газ, вы замёрзнете, как последние собаки, а ваша металлургия остановится», — заявил Тихонов.
Он отметил, что когда-то Гашек был уважаемым человек, но сейчас демонстрирует абсолютное «сумасшествие и слабоумие» в своих высказываниях, направленных против России. Тихонов добавил, что Москва должна жёстче реагировать на подобные атаки извне, и отключение газа — это прекрасная защитная мера.
Напомним, Гашек ещё в начале СВО предлагал запретить всем гражданам Чехии трудиться в России, а тех, кто всё-таки решится, отправлять в тюрьму на 15 лет. Свои угрозы он повторял неоднократно. По его мнению, работа чехов в РФ — это прямая поддержка российской армии и спецоперации. А недавно Гашек написал открытое письмо в МОК и IIHF. По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы угрожает ему убийством. Также в письме Гашек предложил ужесточить санкции против российских спортсменов.