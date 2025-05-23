Вплоть до выселения: Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями

В отношении соседей, которые систематически нарушают режим тишины в многоквартирных домах, можно рассматривать вопрос о выселении, заявила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она отметила, что в каждом регионе существуют свои правила и временные рамки относительно шума.

По словам эксперта, если соседи шумят, можно вызвать специализированную организацию, которая занимается измерением уровня звука. Она сможет составить протокол, который впоследствии будет служить доказательством нарушения. Также можно самостоятельно приобрести сертифицированный прибор для замера шума и пригласить других соседей, страдающих от нарушителей покоя.

Кроме того, можно обратиться в полицию. Правоохранительные органы могут составить соответствующий протокол. После сбора доказательств есть возможность обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

«А есть случаи, когда нарушителя выселяли. Но тут надо быть прямо злостным нарушителем, регулярно всех доставать. Добиться решения о выселении очень сложно», — заключила юрист.