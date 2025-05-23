Слово «кринж» вызывает у россиян кринж
«Грамота.ру»: 38% россиян раздражают молодёжные слова «кринж», «изи» и «рашить»
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Молодёжные слова «кринж», «изи» и «рашить» больше всего раздражают россиян. Об этом заявили 38% участников опроса, проведённого ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
Практически столько же (37%) испытывают раздражение от бюрократических штампов и канцеляризмов. 32% не любят канцелярско-бюрократический стиль на сайтах компаний, 31% выделили банковские и юридические документы, 27% — официальные письма от государственных органов, 23% — интерфейс приложений, а 18% — школьные учебники.
Кроме того, треть опрошенных негативно относятся к псевдоделовым формулировкам вроде «синергии», «в треке» и «финализировать». Заимствования из других языков (например, «ревью» и «бэкграунд») раздражают 27% респондентов.
Также опрос показал, что 27% россиян не доверяют тексту, который сгенерирован искусственным интеллектом.
В опросе, который провели платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» приняли участие 1272 респондента из разных регионов России.
День славянской письменности и культуры (День Кирилла и Мефодия) приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век). Отмечается во многих славянских странах.
Ранее Life.ru изучил, какой профессиональный сленг популярен среди россиян. В исследовании участвовали медики, инженеры, финансисты, банкиры, педагоги, учёные, IT-специалисты, но больше всего респондентов было из сферы торговли и услуг. Выяснилось, что 57% россиян часто используют профессиональный жаргон, 30% делают это иногда, 10% применяют сленг только в разговорах с коллегами, а 3% никогда его не употребляют.