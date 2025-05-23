Пингвины каждый день возводят «‎волшебный купол» для защиты Антарктиды. Не крыльями

Новое исследование раскрывает неожиданный источник атмосферных явлений в Антарктиде: продукты жизнедеятельности пингвинов формируют облака, способные уменьшить действие глобального потепления. Это следует из научной статьи группы исследователей из Хельсинки под руководством Меттью Бойера, которая опубликована в журнале Communications Earth & Environment (входит в Nature).

Миллионы антарктических пингвинов, активно питаясь рыбой и крилем и размножаясь, производят колоссальные объёмы гуано. Эти отходы, богатые азотом, разлагаются, выделяя аммиак. Учёные выяснили: этот аммиак, взаимодействуя с морскими сернистыми соединениями, запускает процесс формирования облаков буквально за считанные часы. По словам учёных, диметиламин, производное аммиака, получаемого из помёта пингвинов, ускоряет образование аэрозолей до 10 тыс. раз. Это создает буфер между солнечными лучами и льдом и водой Антарктиды.

Хотя точное климатическое воздействие этих «био-облаков» ещё предстоит изучить, известно, что они в целом поглощают излучение – как солнечное, так и тепловое, исходящее от Земли. Ведущий автор исследования Мэтью Бойер считает, что они оказывают охлаждающий эффект.

«Мы можем предположить, что облака будут оказывать охлаждающее действие, потому что в целом это наиболее заметный эффект облаков в атмосфере», — объяснил свою гипотезу учёный.

Согласно выводам исследователей, чем крупнее виды пингвинов или многочисленнее колонии, тем интенсивнее формируются эти атмосферные образования. По словам Бойера, таких облаков получается больше, но капли в них не так велики, что способствует лучшему отражению солнечного света. При этом они практически не вызывают осадков.

Будущее влияние этих процессов на климат остаётся под вопросом, поскольку объёмы гуано напрямую зависят от динамики популяций пингвинов. Международный союз охраны природы (МСОП) отмечает сокращение численности примерно дюжины видов. Однако пингвины Адели, ставшие объектом данного исследования, являются одним из немногих видов, чья популяция, напротив, демонстрирует рост.