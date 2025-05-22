«Сходны с внеземными»: В глубинах Антарктиды обнаружены древние формы жизни

Под толщей льда Антарктиды скрыты загадочные озёра, которые могут пролить свет на тайны жизни во Вселенной, полагает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского Максим Червяков. По его словам, в этих водоёмах сформировались уникальные экосистемы.

Собеседник kp.ru подчеркнул, что подлёдные озёра Антарктиды — это изолированные от внешней среды на сотни тысяч лет водоёмы. Если разобраться, какие формы жизни могут обитать в таких экстремальных условиях, то ответ на вопрос может стать ключом к пониманию возможности существования жизни на других планетах.

При этом исследователи озёр уже нашли следы древних микробных форм жизни, которые дают ценную информацию о экстремальных экосистемах, похожих на внеземные. Учёные продолжают изучать эти уникальные места в надежде раскрыть новые тайны.

«В подлёдном озере Восток на глубине более 3,5 км обнаружены следы древних микробных форм жизни, что даёт ценнейшую информацию об экстремальных экосистемах и условиях, сходных с внеземными. Таких нет больше нигде на Земле», — отметил кандидат географических наук.