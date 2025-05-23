В МИД рассказали о панике в ООН из-за грядущих сокращений

Предстоящие массовые сокращения в Секретариате Организации Объединённых Наций (ООН) привели к панике. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ранее высокий представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций, экс-глава МИД Испании Мигель Моратинос напомнил, что планируется сократить не менее 20% штата.

«То, что сейчас происходит в ООН, и Мигель Моратинос хорошо об этом сказал, я могу сказать собственное наблюдение — это чувство паники в секретариате, потому что идёт большое сокращение», — сказал замглавы МИД РФ в рамках Международных Лихачёвских научных чтений на секции «Трансформации мира: проблемы и перспективы».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш анонсировал масштабное сокращение, которое должно помочь сделать работу эффективнее. Он уточнил, что штат будет урезаться в разных филиалах, в том числе в Нью-Йорке и Найроби. Кроме того, не исключено сокращение числа сотрудников в представительствах ООН в разных странах. Об инициативе «ООН-80», название которой связано с 80-летием со дня основания организации, было объявлено 12 марта. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отмечал, что работа будет вестись по трём направлениям — оптимизации использования ресурсов, пересмотре устаревших мандатов и структурных изменениях системы ООН. При этом для реализации двух последних требуется одобрение стран-членов.

Агентство Reuters раскрыло некоторые подробности реформирования. Так, планируется объединить операционные структуры Всемирной продовольственной программы (WFP), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в единый гуманитарный орган, а также перевести ряд сотрудников из офисов в Нью-Йорке и Женеве в менее дорогие города.