Путин: Необходимость реформирования ООН под современные реалии давно назрела
Необходимость реформирования ООН под реалии XXI века давно назрела, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани. По словам российского лидера, важно адаптировать структуру Всемирной организации так, чтобы в Совете Безопасности стало больше развивающихся стран.
Владимир Путин — о важности адаптировать ООН под реалии XXI века. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур», — отметил президент.
Напомним, саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. За это время Владимир Путин провёл встречи с рядом мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других. А прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
Life.ru