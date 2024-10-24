Путин: Необходимость реформирования ООН под современные реалии давно назрела

Необходимость реформирования ООН под реалии XXI века давно назрела, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани. По словам российского лидера, важно адаптировать структуру Всемирной организации так, чтобы в Совете Безопасности стало больше развивающихся стран.