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24 октября, 09:26

Путин: Необходимость реформирования ООН под современные реалии давно назрела

Необходимость реформирования ООН под реалии XXI века давно назрела, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани. По словам российского лидера, важно адаптировать структуру Всемирной организации так, чтобы в Совете Безопасности стало больше развивающихся стран.

Владимир Путин — о важности адаптировать ООН под реалии XXI века. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур», — отметил президент.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. За это время Владимир Путин провёл встречи с рядом мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других. А прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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Life.ru

Мария Любицкая
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