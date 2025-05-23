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23 мая, 12:54

Губернатор Клычков прокомментировал ЧП в Орловской области

Губернатор Клычков: Угрозы для жителей посёлка после ЧП в Орловской области нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Урицком районе Орловской области сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте ЧП. Никаких угроз для местных жителей нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей посёлка нет», — подчеркнул чиновник.

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Напомним, сегодня днём в Урицком районе Орловской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Погибли пилот и бортмеханик. Вертолёт рухнул на территории заброшенного химического предприятия на окраине посёлка Нарышкино. Экипаж смог увести машину в сторону от жилых домов. Предварительной причиной ЧП называется отказ техники.

Татьяна Миссуми
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