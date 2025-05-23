«Сходил на могилу... Увы»: Венедиктов* показал заброшенное захоронение Березовского

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* побывал в Лондоне на могиле опального российского олигарха Бориса Березовского, умершего в собственном доме в 2013 году. Вокруг смерти бизнесмена, который сбежал из РФ в Британию в 2001 голу, до сих пор ходит множество слухов. По основной версии, он свёл счёты с жизнью.

«Сходил на могилу Березовского.. Увы», — коротко подписал снимок Венедиктов*. На фотографии могила выглядит неухоженной и давно заброшенной.

Деревянный крест на захоронении установлен самый простой. К нему прибита скромная табличка с именем и годами жизни. Могила вся поросла травой, нет ни цветов, ни венков.

Борис Березовский похоронен на Бруквудском кладбище, также известном как Лондонский некрополь. Это крупнейшее кладбище в стране, открытое в 1852 году. Его площадь составляет 146,31 га. Внесено в Реестр исторических парков и садов как объект I степени и в реестр наследия, находящегося под угрозой из-за плохого состояния и потребности в ремонте.

Ранее бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что бизнесмен Борис Березовский улетел из России накануне убийства Владислава Листьева, чтобы создать себе алиби. По его словам, предприниматель был в курсе подготовки покушения на журналиста, однако не играл главной роли в этом деле. Скуратов также подчеркнул, что у бизнесмена были возможности предотвратить убийство. Березовский считал назначение Листьева гендиректором ОРТ ошибкой и сомневался в их совместной работе.