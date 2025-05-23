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23 мая, 13:27

«Сходил на могилу... Увы»: Венедиктов* показал заброшенное захоронение Березовского

Венедиктов* опубликовал фото могилы Березовского в Лондоне с деревянным крестом

Могила Березовского. Обложка © Х / aavst20551

Могила Березовского. Обложка © Х / aavst20551

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* побывал в Лондоне на могиле опального российского олигарха Бориса Березовского, умершего в собственном доме в 2013 году. Вокруг смерти бизнесмена, который сбежал из РФ в Британию в 2001 голу, до сих пор ходит множество слухов. По основной версии, он свёл счёты с жизнью.

«Сходил на могилу Березовского.. Увы», — коротко подписал снимок Венедиктов*. На фотографии могила выглядит неухоженной и давно заброшенной.

Деревянный крест на захоронении установлен самый простой. К нему прибита скромная табличка с именем и годами жизни. Могила вся поросла травой, нет ни цветов, ни венков.

Борис Березовский похоронен на Бруквудском кладбище, также известном как Лондонский некрополь. Это крупнейшее кладбище в стране, открытое в 1852 году. Его площадь составляет 146,31 га. Внесено в Реестр исторических парков и садов как объект I степени и в реестр наследия, находящегося под угрозой из-за плохого состояния и потребности в ремонте.

Березовский оставил в России долгов на 880 млн рублей
Березовский оставил в России долгов на 880 млн рублей

Ранее бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что бизнесмен Борис Березовский улетел из России накануне убийства Владислава Листьева, чтобы создать себе алиби. По его словам, предприниматель был в курсе подготовки покушения на журналиста, однако не играл главной роли в этом деле. Скуратов также подчеркнул, что у бизнесмена были возможности предотвратить убийство. Березовский считал назначение Листьева гендиректором ОРТ ошибкой и сомневался в их совместной работе.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Татьяна Миссуми
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