В ЦИТО Москвы успешно прооперировали главу района Курщины Волобуева

В московском Центральном институте травматологии и ортопедии успешно прооперировали главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ. Медики устранили последствия переломов лучевой кости и костей таза, оценив операцию как полностью успешную, написал в личном телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ. Вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. По оценке хирургов, всё прошло как нельзя лучше!» — говорится в его публикации.

Пациент уже пришёл в себя после наркоза и начал реабилитацию. По словам врачей, с понедельника он сможет постепенно вставать. Волобуев выразил благодарность медицинскому персоналу ЦИТО, курским врачам и лично министру здравоохранения Михаилу Мурашко за профессионализм и поддержку. Родные и коллеги желают Николаю Викторовичу скорейшего выздоровления и возвращения к работе.