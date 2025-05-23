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Регион
23 мая, 13:29

В ЦИТО Москвы успешно прооперировали главу района Курщины Волобуева

Николай Волобуев после операции. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Николай Волобуев после операции. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В московском Центральном институте травматологии и ортопедии успешно прооперировали главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ. Медики устранили последствия переломов лучевой кости и костей таза, оценив операцию как полностью успешную, написал в личном телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ. Вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. По оценке хирургов, всё прошло как нельзя лучше!» — говорится в его публикации.

Пациент уже пришёл в себя после наркоза и начал реабилитацию. По словам врачей, с понедельника он сможет постепенно вставать. Волобуев выразил благодарность медицинскому персоналу ЦИТО, курским врачам и лично министру здравоохранения Михаилу Мурашко за профессионализм и поддержку. Родные и коллеги желают Николаю Викторовичу скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ
Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ

Напомним, о ранении Николая Волобуева стало известно вчера. Его машину атаковал украинский дрон. Чиновник получил минно-взрывную травму, а также переломы руки и бедра. Это уже четвёртый раз, когда Волобуев становится целью атаки украинских войск.

Юрий Лысенко
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